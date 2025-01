Raptors sorprendono Celtics, Rockets dominano Nuggets: risultati NBA

La vittoria a sorpresa dei Toronto Raptors per 110-97 sui campioni in carica dei Boston Celtics e l'ampio successo degli Houston Rockets in casa dei Denver Nuggets (128-108) spiccano tra i risultati degli incontri disputati la scorsa otte in Nba. I Raptors, terz'ultimi a Est, sono riusciti a ottenere la decima vittoria della stagione contro la seconda squadra della Conference, vendicando l'umiliante 125-71 subito la notte di Capodanno a Boston. Insieme col leader Barrett - 22 punti, 10 rimbalzi e otto assist -, tutti i titolari della franchigia canadese sono andati in doppia cifra, riuscendo poi a contenere la stella Jayson Tatum, che ha segnato solo 16 punti.

A Denver, un infortunio al gomito durante il riscaldamento ha fermato Nikola Jokic e data anche l'assenza di Aaron Gordon per Houston è stato più facile cogliere una vittoria, la quinta di fila, di prestigio che rafforza la sua posizione al secondo posto della Western Conference. Il miglior marcatore dei Rockets è stato Jalen Green, con 34 punti.

Nelle altre partite, Stephen Curry ha segnato sette triple in una prestazione da 31 punti per aiutare i Golden State Warriors a battere 116-115 i Minnesota Timberwolves a Minneapolis. A Philadelphia, Jalen Brunson con 38 punti ha aiutato i New York Knicks ad avere la meglio ai supplementaro sui Sixers per 125-119. I Knicks restano terzi a Est mentre i Sixers, ancora una volta privi dell'infortunato Joel Embiid, sono appena fuori dai posti per i playoff.

A San Antonio, la grande prestazione in difesa di Victor Wembanyama (otto stoppate e 12 rimbalzi) non è bastata a impedire agli Spurs di venire sconfitti 129-115 dai Memphis Grizzlies, terza forza a Ovest. A New Orleans, i 30 punti di Dejounte Murray hanno spinto i Pelicans nel successo per 119-116 su Dallas Mavericks, che continuano ad avere fuori per infortunio i loro leader Kyrie Irving e Luka Doncic.

Continua la crescita dei Milwaukee Bucks, che hanno battuto gli Orlando Magic 122-93 grazie anche ai 30 punti di Damian Lillard e ai 26 di Giannis Antetokounmpo.

A Los Angeles, ci sono state vittorie contrastanti per i Clippers e i Lakers rispettivamente sui Brooklyn Nets e sui Miami Heat. I primi hanno travolto i Nets 126-67 mentre i Lakers hanno rimontato uno svantaggio di 14 punti nel primo quarto per imporsi 117-108, con LeBron James e Anthony Davis che hanno segnato 22 punti a testa.