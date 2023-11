Raspadori, campione, non è il vice di Osimhen

Non esiste un ruolo di vice in questa squadra, le scelte del mister mirano a schierare la formazione migliore per affrontare ogni avversario. Quindi, per noi, è importante sapere chi dà il meglio in quella partita. Giacomo Raspadori ha rifiutato l'etichetta di vice Osimhen e ha risposto così alla domanda postagli in occasione della conferenza stampa di vigilia al match di Champions con l'Union Berlino: "Io, per le mie caratteristiche, sono sempre stato a disposizione della squadra. Bisogna avere la consapevolezza che, anche se non si gioca una partita, si è sempre pronti a dare il proprio contributo. Se ognuno lavora quotidianamente sapendo che la sua chance arriverà, è la strada giusta". Raspadori ha poi parlato del gioco del Napoli: "C'è sempre da migliorare - ha detto - nel numero dei gol fatti, dobbiamo pensare a come farlo. Nell'ultima partita abbiamo avuto tante occasioni per segnare, abbiamo sbagliato qualche scelta e anche il portiere della Salernitana ha parato bene. Siamo una squadra che crea molte occasioni, facciamo gol ma dobbiamo avere in testa l'agonismo per fare ancora di più. Garcia? Mi ha dato tanto, a partire dalla stima e dalla fiducia che ha riposto in me. Io do sempre il 100% ogni giorno e il tecnico mi ha fatto giocare in diversi ruoli. Per chi fa questo sport è necessaria la continuità sia in attacco che in difesa, è necessaria la brillantezza, serve a un attaccante che sappia trovare più volte il gol, tutto questo ti dà autostima e continuità in qualsiasi ruolo".