Razzetti argento, Mora bronzo ai 25m Europei

Alberto Razzetti, l'azzurro, ha conquistato la medaglia d'argento nei 200 misti agli Europei in vasca corta in corso in Romania, mentre Lorenzo Mora ha ottenuto il bronzo nei 100 dorso. Con questi due podi, l'Italia sale a dieci risultati di successo nella manifestazione, ma altri atleti azzurri saranno impegnati in finale durante la giornata. Nella gara dei 200 misti, il britannico Duncan Scott ha vinto l'oro (1'50″98) con un ampio margine sull'italiano (1'53″09) e sul lituano Danas Rapsys. Nella prova di dorso, Mora ha concluso al terzo posto insieme al romeno Andrei Ungur (50''04). Oro per il francese Mewen Tomac (49''72) che ha bissato la vittoria nei 50 e argento per il connazionale Yohann Ndoye-Brouard (49''96).