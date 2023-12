Real Madrid al comando, 1-0 all'Alaves in Spagna Il Real Madrid vince in casa dell'Alaves con un gol in pieno recupero e si porta in testa alla classifica del campionato spagnolo. Con 45 punti, la squadra di Ancelotti è a pari punti con il Girona ma con una migliore differenza reti. Il Barcellona è terzo a 7 punti di distacco.