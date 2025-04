Real Madrid, Ancelotti punta sulla remuntada contro l'Arsenal in Champions League

"La spinta dei tifosi ci ha aiutato molto negli ultimi anni. Domani abbiamo bisogno di una partita al nostro massimo livello per cercare di cambiare il risultato e sarà molto complicato. Cercheremo di giocare una partita con la testa, con il cuore, con le palle, come dice Alcaraz. A livello mentale siamo molto bravi": così l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Arsenal. I blancos sono chiamati alla remuntada dopo la sconfitta per 3-0 subita nella gara di andata.

"L'impegno, l'esperienza, i giocatori, i tifosi… le risorse ci sono - ha aggiunto il tecnico - L'anno scorso, nessuno diceva che giocavamo un calcio spettacolare. Vogliamo giocare un calcio efficace. Se domani mi gioco il posto? Penso di no".

"Voglio che i calciatori entrino in campo con un'idea molto chiara per ottenere una grande prestazione - ha sottolineato Ancelotti - Ho parlato con loro dell'aspetto emotivo, di come dobbiamo vivere questa partita. La motivazione è lì, voglio che stiano tranquilli. L'unica cosa che non sappiamo con certezza è che possiamo ottenere un risultato positivo, ma otterremo il meglio da noi stessi. Cercheremo di fare una partita intensa".

Parlando dell'Arsenal il tecnico del Real aggiunge: "è una squadra molto ben organizzata. Non sono la squadra più esperta, ma hanno un'idea molto chiara sia in difesa che in attacco. Sono molto concentrati su ciò che devono fare".

"Speriamo che questa non sia l'ultima partita di questa competizione - ha aggiunto - Più che preoccuparmi, mi sento entusiasta di essere il protagonista di queste partite dalla panchina. Questa illusione mi permette di avere una mente fredda". "Mbappé? Ieri si è allenato molto bene, è molto motivato. Abbiamo bisogno di lui, non dobbiamo solo difendere, dobbiamo fare gol. Più che mai, abbiamo bisogno dei suoi gol domani", ha concluso Ancelotti.