Real Madrid, "Andremo al Mondiale per club della Fifa"

Il Real Madrid parteciperà al Mondiale per Club della Fifa. Il club ha pubblicato un comunicato con il quale ha, di fatto, smentito le parole con le quali, in un'intervista, l'allenatore, Carlo Ancelotti, aveva escluso una partecipazione dei blancos. "Il Real Madrid comunica che in nessun momento ha parlato della propria partecipazione nel nuovo Mondiale per Club che organizza la Fifa nella stagione 2024-25. Pertanto, il club disputerà come previsto questa competizione ufficiale che affronteremo con orgoglio e con il massimo entusiasmo per tornare a far sognare i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo con un nuovo titolo".