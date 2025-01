Real Madrid in rimonta batte Valencia 2-1 e guida la Liga

Il Real Madrid ha battuto 2-1 in rimonta il Valencia in un recupero della 12/a giornata di Liga, partita che fu rinviata lo scorso 2 novembre dopo le tragiche inondazioni che colpirono la regione valenciana. Grazie ai tre punti, il Real si è portato in testa alla classifica con 43 punti dopo 19 giornate, due di vantaggio sull'Atletico Madrid, che ha però una gara in meno, e cinque sul Barcellona.

La squadra di Carlo Ancelotti è stata a lungo sotto nel punteggio dopo il gol di Hugo Duro al 27' del primo tempo, riuscendo a ribaltare la situazione in extremis con le reti di Luka Modric al 40' e di Jude Bellingham al 50' st dopo che l'inglese aveva sbagliato un rigore a inizio ripresa e dopo l'espulsione di Vinicius Junior a 10' dal fischio finale.