Real Madrid: si ferma anche Alaba per un problema al ginocchio

Il Real Madrid perde David Alaba per unlungo periodo a causa di un un grave infortunio al ginocchio avvenuto durante la vittoria di ieri sera per 4-1 contro il Villarreal. Il centrocampista austriaco si è infortunato nel primo tempo in uno scontro con l'attaccante del Villarreal, Gerard Moreno. "Dopo i test effettuati sul nostro giocatore David Alaba, gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro", ha annunciato il Real Madrid in una nota. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'infortunio di Alaba si aggiunge agli infortuni del legamento crociato del portiere Thibaut Courtois e del difensore Eder Militao, mentre il centrocampista Eduardo Camavinga è anche messo in panchina dopo una rottura del legamento del ginocchio. Il Madrid ha solo due difensori centrali in forma, in Antonio Rudiger e Nacho Fernandez. Il centrocampista Aurelien Tchouameni è tornato dall'infortunio come sostituto contro il Villarreal e potrebbe essere scelto in difesa dall'allenatore Carlo Ancelotti. "È un peccato, è molto triste, e non ho mai avuto per tre legamenti crociati lesionati in quattro mesi", ha detto Ancelotti dopo l'infortunio di Alaba. Madrid ha perso anche l'attaccante Vinicius Junior, che ha un infortunio al tendine del ginocchio. Ma Jude Bellingham, Rodrygo Goes e Brahim Diaz non hanno fatto rimpiangere il brasiliano. Tutti e tre hanno segnato insieme a Luka Modric nella vittoria di Madrid sul Villarreal.