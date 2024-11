Real Madrid vince, Mbappé interrompe 'digiuno' del gol

I campioni di Spagna del Real Madrid hanno riacceso la sfida per il titolo della Liga con una vittoria per 3-0 sul Leganés, grazie soprattutto alla loro stella Kylian Mbappé. L'attaccante francese, al ritorno in campo dopo non essere stato convocato dalla nazionale francese per la seconda volta di seguito, ha realizzato la prima rete del Real al 43' sugli sviluppi di un calcio di punizione di Vinicius. Poi Valverde e Bellingham hanno completato il tabellino dei marcatori delle 'merengues'. Questa vittoria permette ai campioni dì'Europa di portarsi a quattro punti dai grandi rivali del Barcellona, che ieri hanno pareggiato 2-2 a Vigo e sono primi in classifica a quota 34 ma con una partita in più rispetto al Real. Giocando sulla fascia sinistra, la sua posizione preferita, e arretrando Vini Jr. al centro per la prima volta in questa stagione, Mbappé ha dato ragione al tecnico Carlo Ancelotti, che il giorno prima aveva detto che la scarsa forma dell'attaccante francese (1 gol nelle ultime 7 partite) sarebbe terminata "domenica all'Estadio Butarque (quello del Leganés ndr)". "Abbiamo cambiato la posizione degli attaccanti, con Mbappé sulla fascia, ed è stato molto bravo - ha detto invece oggi Ancelotti dopo il match -, così come Vinicius al centro. Kylian è più abituato a giocare in quella posizione e oggi, per la squadra e per lui, è stato meglio. Oltretutto, Vinicius è rientrato giovedì dagli impegni internazionali. Kylian, invece, si allena qui da una settimana e mezza, quindi era più fresco. A poco a poco, entrambi stanno migliorando".