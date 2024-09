Real ne fa 3 a Ronaldo Fenomeno, Mbappé a secco,ci pensa Endrick

Una punizione di Valverde deviata da Juric e le reti dei subentrati Brahim ed Endrick nel finale danno al Real Madrid la prima vittoria nella Liga '24-'25, 3-0 al neopromosso Valladolid di Ronaldo Fenomeno, seduto accanto al suo ex presidente Florentino Perez nel palco presidenziale di quello che è stato il suo stadio. Al Santiago Bernabeu era palpabile l'attesa per il debutto casalingo di Mbappé ma il primo tempo degli uomini di Carlo Ancelotti è stato soporifero, prima che, al 50', la rete di Valverde desse la sveglia ai suoi. Mbappé è rimasto a secco, ma nel recupero Endrick, che aveva preso il posto proprio del francese, ne ha fatto le veci e, a 18 anni compiuti da un mese, ha già lasciato il segno in maglia 'merengue'.