Red Bull: Yuki Tsunoda sostituisce Liam Lawson al Gran Premio del Giappone

E' durata appena due gran premi l'esperienza di Liam Lawson alla Red Bull, al suo posto, infatti, è stato ingaggiato Yuki Tsunoda che prenderà il posto del neozelandese a partire dal suo Gran Premio del Giappone la prossima settimana a Suzuka, ha detto la Red Bull in un comunicato.

Lawson paga due gare decisamente sottotono in Australia e Cina, mentre il giapponese diventa il nuovo compagno di squadra del campione in carica Max Verstappen. Il neozelandese conserva però un posto da titolare sostituendo il giapponese in Racing Bulls.