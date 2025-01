Reilly Opelka ferma Djokovic a Brisbane: avanza in semifinale ATP 250

Reilly Opelka interrompe la corsa di Djokovic a Brisbane. Nei quarti dell'ATP 250 sul duro, lo statunitense ha sconfitto il serbo, ex numero 1 del mondo, 7-6 6-3. Djokovic inseguiva il centesimo titolo in carriera. Ci riproverà all'Australian Open, dove insegue l'undicesimo trionfo nel torneo e il 25mo in uno Slam.

Numero 297 del mondo, Opelka è il semifinalista con la più bassa classifica nella storia del torneo. Nella sua prima semifinale da Newport '2023, affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard.