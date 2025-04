Remco Evenepoel ritorna alle gare: parteciperà alla Freccia del Brabante

Il 2025 è iniziato da più di 100 giorni, ma non per tutti. Dopo un 2024 costellato dalla vittoria di due medaglie d'oro a Parigi (nelle prove in cronometro e in linea), quest'anno Remco Evenepoel non aveva ancora partecipato a nessuna competizione a causa dell'infortunio rimediato lo scorso novembre: durante un allenamento il ciclista aveva colpito la portiera di un furgone aperta rimediando diverse fratture. Poi ieri sui social l'annuncio del suo ritorno: parteciperà alla Freccia del Brabante, la gara che si correrà in Belgio venerdì 18 aprile. Per lui sarà un test importante per capire non solo il suo stato di salute, ma anche le prospettive in ottica stagionale.

Nelle parole del suo post Instagram si legge tutta la sofferenza per l'infortunio che l'ha tenuto lontano dalle gare per più di 100 giorni. Il ciclista ha ringraziato tutte le persone fondamentali per il suo recupero: dai suoi genitori allo staff medico. Ma le parole più belle le ha scritte per sua moglie: "Voglio solo dire che senza di te avrei probabilmente fermato la mia carriera. Posso solo dire che ti amo così tanto e grazie per quello che sei".