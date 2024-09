Adesso è ufficiale: Daniel Ricciardo lascia la Racing Bulls con effetto immediato. Il pilota australiano non sarà al volante in occasione del prossimo GP degli Stati Uniti, in programma sul circuito di Austin nel fine settimana di domenica 20 ottobre. Una esclusione che equivale ad un ritiro forzato dalla Formula 1. Al suo posto, la Red Bull ha annunciato la promozione del terzo pilota, il neozelandese Liam Lawson, 22 anni, per le sei gare che mancano alla fine del mondiale. Ricciardo era tornato in F1 lo scorso anno in Ungheria con l'AlphaTauri, poi divenuta RB in questa stagione. E' andato a punti in cinque occasioni ed occupava il 14mo posto nella classifica piloti, 10 punti dietro il compagno di squadra Yuki Tsunoda. Le sue prestazioni non sono state però state sufficienti a convincere la famiglia Red Bull a tenerlo. Il Gran Premio di Singapore dello scorso fine settimana, dove é giunto 18mo con il giro più veloce, è stata la sua ultima gara.