Riforma del calcio, Abodi chiede tempi brevi

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ospite della trasmissione "Casa Italia" in onda in tutto il mondo su Rai Italia, auspica una soluzione positiva sulla questione della pista di bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Abodi ha ricordato come si stia lavorando sul dossier di Cesana Torinese, dopo la decisione di non investire altri 60 milioni sulla pista di Cortina. Ci sono due opzioni: rifare la pista, ammodernandola, oppure rifunzionalizzare quella esistente, con meno soldi e meno tempo Riguardo alle riforme del calcio italiano, Abodi ha ribadito che la politica deve essere propositiva ma non invasiva, occuparsi di sport ma non occupare lo sport. Il tempo è breve, ha affermato, e siamo ancora nelle condizioni di tredici anni fa. Dobbiamo fare tesoro delle esperienze negative ma non dimenticare gli aspetti positivi Inoltre, il Ministro ha parlato dello scandalo scommesse, definendolo un vero e proprio "alto tradimento". Per questo, sta elaborando con altri colleghi la "Carta dei Doveri", un documento da allegare ai contratti per esplicitare i doveri dei tesserati Infine, Abodi ha sottolineato che il sistema sportivo nazionale, che governa, coordina e gestisce le attività delle Federazioni Sportive, è finanziato con un contributo pubblico e che il soggetto attuatore erogatore sarà Sport e Salute, che deve sviluppare tre direttrici fondamentali: lo sport nel sociale, lo sport nella scuola e lo sport nel rapporto con la salute.