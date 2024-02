Riforma: Lega A, più peso e autonomia in stile Premier

C'è anche il tema della governance federale nel progetto di riforma per il calcio italiano della Lega Serie A, di cui l'ANSA ha preso visione e che l'assemblea dei club ha approvato oggi. "Diviene urgente introdurre correttivi che assicurino alla Serie A il ruolo che le compete", spiega la Lega, che chiede un riequilibrio dei pesi nel Consiglio della Figc e una maggiore autonomia alla Serie A in stile Premier. Inoltre, tra le richieste al Governo ci sono quelle riguardanti una percentuale del volume delle scommesse e l'abolizione del divieto di sponsorizzazioni dal betting, oltre al ripristino del beneficio per gli impatriati.