È in corso al Foro Italico una riunione tra Serie A e B sulle riforme. Lo apprende l'ANSA. Al centro del dibattito il tema delle riforme, con il consiglio della Federcalcio in programma il prossimo 28 marzo a Roma in Via Allegri. Per le due componenti presenti, tra gli altri, i presidenti Lorenzo Casini e Mauro Balata.