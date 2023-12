Rinnovo Kvaratskhelia fino al 2027, De Laurentiis al lavoro

Dopo aver annunciato il rinnovo imminente del contratto di Osimhen il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha messo da parte il tema delle trattative di rinnovo con Kvaratskhelia. "Che c'entra Kvara? Ha un contratto lungo 4 anni ancora - ha detto De Laurentiis al Premio Campania Felix - c'è troppa negatività in città, piangete sempre su un morto che non c'è". Il contratto dell'esterno georgiano di 22 anni dura attualmente fino al 2027 con un ingaggio di 1,4 milioni a stagione. Kvaratskhelia è però nell'obiettivo di grandi club europei, con voci di mercato sull'interesse del Paris Saint Germain, del Chelsea e del Barcellona, per offerte che però il Napoli non ascolterebbe se fossero sotto i 100 milioni di euro.