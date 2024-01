Riva: Cristiano De André, regalò a mio padre la sua maglia n.11

"Ci ha lasciato una leggenda del calcio e una bellissima persona: Gigi Riva. Mi ricordo ancora quando venne a trovare mio padre a Genova, era un suo grande fan". In un post commovente su Instagram Cristiano De André ricorda l'antica amicizia tra i due sardi d'adozione, suo padre Fabrizio De André e Gigi Riva. "C'ero anche io presente quel giorno nel salotto di casa - ricorda - Gli regalò la sua maglia n. 11 del Cagliari che poi finì a me per un lungo periodo e con la quale me ne andavo orgoglioso a giocare a pallone con i miei compagni di scuola. Purtroppo, negli spogliatoi, qualche anno dopo me la rubarono. Sono onorato di aver recitato nel 2022 a l'Agnata, una piccola parte nel film di Riccardo Milani @ricmilanioff " Nel nostro cielo un rombo di tuono". In quel film interpreto mio padre mentre gli regala la sua chitarra. Arrivederci Gigi, rimarrai nei nostri cuori per sempre. Che il viaggio ti sia lieve.Un abbraccio ai figli Nicola e Mauro e a tutta la famiglia".