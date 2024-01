Riva:Cagliari-Torino si ferma a 11' per omaggio a Rombo di Tuono

Partita fermata per quasi un minuto all'11' alla Domus durante Cagliari-Torino per celebrare ancora una volta Gigi Riva. Tutti in piedi per un lungo applauso. Tutto lo stadio ha urlato "Gigi, Gigi". La curva nord ha esposto uno striscione con la scritta "Oggi invece so che era un destino, so che stavo andando a casa mia". Una frase che si riferisce all'arrivo di Riva a Cagliari dalla natia Leggiuno. Poi il coro: "Un Gigi Riva, c'è solo un Gigi Riva".