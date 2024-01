Rocchi, "Gli arbitri sono corretti, non tolleriamo più insulti"

"Io e gli arbitri siamo persone perbene, se il problema sono io sono pronto a rinunciare al mio ruolo. Avevamo previsto qualche errore e stiamo lavorando per correggerli, ma dietro un errore non c'è mai altro, non tolleriamo mancanza di rispetto. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si è sfogato duramente durante l'incontro di metà stagione a Coverciano, chiedendo interventi severi a tutela degli arbitri. "Non accetteremo più offese da parte di tesserati come quelle contro Orsato, o quanto accaduto nel tunnel di Salerno", ha aggiunto. Chiedo un comportamento diverso e una maggiore severità da parte della giustizia sportiva"."