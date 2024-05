Roland Garros: Alcaraz si è allenato, provando anche a forzare

Per testare la propria forma fisica in vista dell'avvio del Roland Garros, nel pomeriggio Carlos Alcaraz è rimasto in campo per un'ora e mezza di allenamento con il francese Luca van Assche. Privato dell'inizio di stagione sulla terra battuta (forfait a Montecarlo e Barcellona) a causa del dolore all'avambraccio destro, lo spagnolo ha tentato il ritorno a Madrid. Ma dopo essere stato eliminato ai quarti nella capitale spagnola, ha saltato gli Internazionali d'Italia perché il dolore all'avambraccio è tornato sotto forma di "edema muscolare al pronatore rotondo". Lo spagnolo numero 3 del mondo, che deve cancellare una dolorosa eliminazione in semifinale l'anno scorso contro Djokovic, oggi non ha manifestato problemi all'arto. Non ha avuto bisogno di riscaldarsi a lungo, in condizioni meteo paragonabili a quelle di Sinner in precedenza, prima di mettere peso e velocità nella sua palla, sia sul rovescio che sul diritto.