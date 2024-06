Jasmine Paolini si è qualificata per la finale femminile al Roland Garros. L'azzurra, prossima n.10 al mondo, ha battuto in due set la russa Mirra Andreeva col punteggio di 6-3, 6-1. Paolini per arrivare al titolo a Parigi dovrà battere la n.1 al mondo, la polacca Iga Swiatek, che l'ha vinto nel 2020, 2022 e 2023.