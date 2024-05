Roland Garros: Arnaldi batte Muller e vola al terzo turno

La pioggia e le interruzioni non hanno distratto Matteo Arnaldi a Parigi. Il tennista azzurro nel match cominciato ieri e concluso 24 ore per il rinvio causa maltempo ha battuto il francese Alexandre Muller in tre set con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-3 e avanza al terzo turn del Roland Garros, dove dovbrà vedersela con il numero 6 del mondo Rublev. La pioggia aveva interrotto ieri la sfida al primo set: dopo una prima ripresa alle 11 di stamattina (con l'azzurro volato avanti due set a zero), il meteo ha costretto i due giocatori ad un nuovo stop. Il secondo ritorno alle 13 con Arnaldi che si è andato a prendere il successo il passaggio al terzo turno.