Roland Garros: Arnaldi,oggi mio miglior match nello slam

"Non so se è il miglior match che abbia mai disputato ma certamente è tra i migliori, sicuramente il migliore negli slam": lo ha detto Matteo Arnaldi, rispondendo ai cronisti dopo la qualificazione agli ottavi del Roland Garros. A chi chiedeva quale fosse il segreto degli italiani, viste le vittorie anche di Elisabetta Cocciaretto e Jannik Sinner, il n.35 mondiale ha risposto: "Siamo buoni amici, tutti, abbiamo tutti giocato insieme. Questo è un bene per il tennis italiano. Dopo la coppa Davis abbiamo avuto tanta energia, tante persone ora seguono il tennis". 'Quindi nulla a che vedere col cibo'?, chiede un giornalista. "Ti piacciono la pasta e la pizza? Forse è quello...", ha ironizzato Arnaldi, esprimendosi in inglese davanti alla stampa internazionale a Parigi. Quanto a Cocciaretto, ha proseguito, "ha la mia stessa età. Ci conosciamo da quando avevamo 11-12 anni. Ed è stato bello vederla vincere prima di me. E' divertente e bello avere tutti questi italiani in campo".