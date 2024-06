Carlos Alcaraz continua il suo cammino senza ostacoli al Roland Garros. Il campione spagnolo, arrivato a Parigi non al 100% della forma, ha eliminato il canadese Auger-Aliassime in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-1 e si qualifica per i quarti dove incontrerà Stefanos Tsitsipas che ha battuto l'azzurro Matteo Arnaldi.