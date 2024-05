Flavio Cobolli si è qualificato per il secondo turno del Roland Garros. Il romano ha superato in quattro set il serbo Hamad Medjedovic (numero 134), campione alle Next Gen Finals 2023. Al secondo turno Cobolli affrontera' il danese Holger Rune (13 ATP) che ha sconfitto 6-4 6-4 6-4 il britannico Daniel Evans (62).