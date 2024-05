Roland Garros: Cobolli cede a Rune dopo quasi 4h di gioco

Flavio Cobolli è stato sconfitto dal Holger Rune, nel secondo turno del Roland Garros, ma il tennista di Firenze ha costretto il danese a giocare 5 set, tenendolo in campo per 3h50'. Rune ha vinto i primi due 6-4, 6-3. Ma Cobolli (n.53) non si è arreso a quella che sembrava un ko annunciato contro il numero 13 del mondo ed ha riportato il risultato in parità infliggendo all'avversario un doppio 6-3. Nel quinto si è arrivati al super tie-break, che Rune ha vinto 10-7.