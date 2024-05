Elisabetta Cocciaretto ha battuto la spagnola Cristina Bucsa in due set (6-1, 6-4), guadagnando l'accesso al terzo turno del Roland Garros. Ora la marchigiana, numero 51 del ranking Wta, si giocherà un posto in quelli che sarebbero per lei i primi ottavi di uno Slam con la russa Liudmila Samsonova, 17ma testa di serie.