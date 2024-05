Roland Garros: Cocciaretto batte Samsonova, primi ottavi in Slam

Elisabetta Cocciaretto vola agli ottavi del Roland Garros. Sulla terra rossa parigina, la tennista 23enne di Fermo (n.51) si è imposta in due set sulla russa Liudmila Samsonova, n.17 del ranking e del seeding, con il punteggio di 7-6(4) 6-2, in un'ora e 39 minuti di gioco. Al quarto turno - il primo in uno Slam per l'azzurra - Cocciaretto affronterà o la statunitense Coco Gauff o l'ucraina Daiana Yastremska.