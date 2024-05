Roland Garros: Darderi eliminato, avanti Griekspoor

Luciano Darderi chiude al secondo turno la sua prima avventura al Roland Garros: l'azzurro è stato battuto in tre set (7-6, 6-3, 6-3) da Tallon Griekspoor. Darderi è stato in vantaggio di un break nel primo set e ha servito per chiuderlo poi, dopo l'interruzione per pioggia ha subito il rientro dell'olandese che al prossimo turno affronterà Alexander Zverev.