Roland Garros: Djokovic, esordio con vittoria

Esordio vincente per Novak Djokovic al Roland Garros. L'attuale numero 1 del mondo e campione in carica, ha battuto il francese Pierre-Hugues Herbert (142 Atp) per 6-4, 7-6 (7/3), 6-4 in oltre due ore e mezza. Djokovic in questo 2024 non ha ancora vinto un solo torneo e non ha ancora giocato una finale e la sua posizione di numero 1 del mondo è in pericolo, con Sinner pronto per il sorpasso in vetta al ranking. Al secondo turno, il serbo affronterà lo spagnolo Roberto Carballes che ha battuto il francese Constant Lestienne per 6-3, 7-5.