Roland Garros: Paolini fa il bis, in semifinale anche nel doppio

Momento d'oro per Jasmine Paolini che dopo aver raggiunto la semifinale nel singolo conquista anche quella del torneo di doppio in coppia con Sara Errani. Nei quarti, le azzurre, undicesime teste di serie, hanno battuto 6-3 6-3, in un'ora e 11 minuti, la statunitense Emma Navarro e la russa Diana Shnaider. In semifinale Errani e Paolini - attualmente quinte nella Race che porta alle WTA Finals dovranno vedersela o con le russe Mirra Andreeva e Vera Zvonareva o con la coppia formata dall'ucraina Marta Kostyuk e dalla rumena Elena-Gabriela Ruse.