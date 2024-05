Roland Garros: Sinner, giorno dopo giorno mi sento più forte

"Giorno dopo giorno mi sento piu forte": lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa a Parigi, dopo la vittoria all'esordio nel torneo del Roland Garros. "Quella di oggi è stata sicuramente una bella partita - ha proseguito -, adesso devo cercare di alzare il livello" per il prossimo turno. "Sono tanto contento di essere di nuovo in campo a competere - ha sottolineato lazzurro reduce dal problema all'anca destra - e contento di essere qui a Parigi. Ho trovato un'atmosfera molto bella. Tanto sostegno, tanta gente".