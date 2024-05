Roland Garros: Sonego batte Humbert, va al secondo turno

Lorenzo Sonego ha battuto il francese Ugo Humbert nella partita d'esordio al Roland Garros, passando quindi al secondo turno. Il torinese si è imposto in quattro set sul n.17 al mondo, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-3, e nella prossima partita affronterà il cinese Zhizhen Zhang, n.44, che l'ha sconfitto nell'unico precedente confronto diretto, "Mi sono goduto ogni momento sul campo - ha detto a caldo Sonego, n.49 Atp - e sono orgoglioso della mia prestazione. Da metà del terzo set sono stato più aggressivo, ho cercato di attaccare di più anche in risposta, ho messo più spesso i piedi in campo. Il campo è abbastanza veloce, la palla rimbalza alta e questo fa bene al mio tennis".