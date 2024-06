Roland Garros: Swiatek senza rivali, ai quarti con un doppio 6-0

Appena dieci punti concessi e la pratica liquidata in 4o minuti. Iga Swiatek stacca il pass per i quarti del Roland Garros con una certa facilità: la 23enne polacca (ha festeggiato il compleanno venerdì), numero uno del ranking mondiale, ha travolto 6-0 6-0 la russa Anastasia Potapova, n.41 WTA, diventando la terza giocatrice dell'era Open a non concedere game in una singola partita in più edizioni consecutive del Major francese dopo Gabrilela Sabatini (1992-1993) e Mary Pierce (1993-1994). Per raggiungere i quarti la polacca ci ha messo solo sei minuti più di quanto impiegato da Steffi Graff per battere Natasha Zvereva nella finale del 1988. Per Swiatek è stato anche il successo più rapido della sua carriera dopo quello contro Karolina Pliskova nella finale di Roma 2021 (46 minuti). La campionessa di Varsavia per la quinta volta di fila è tra le otto migliori sulla terra parigina. Prossimo ostacolo la ceca Marketa Vondrousova che ha battuto la serba Olga Danilovic 6-4, 6-2.