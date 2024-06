Alexander Zverev è il secondo finalista del Roland Garros. In semifinale il tedesco ha battuto il norvegese Casper Ruud in quattro set con il punteggio di 2-6 6-2 6-4 6-2 in due ore e 28 minuti di gioco. Domenica Zverev sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale che assegna il titolo