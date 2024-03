Roma: Abodi, sono certo che l'indagine chiarisca presto

"Troppo gravi e delicate le questioni relative ai fatti che sono successi per dichiarare senza avere tutti gli elementi. Sono certo che le indagini in corso faranno emergere in tempi brevi le responsabilità, determinando le relative e opportune conseguenze". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, al telefono con l'ANSA, intervento in merito al caso del licenziamento della dipendente della Roma dopo che un calciatore della primavera aveva diffuso un suo video intimo con il compagno, anche lui dipendente del club.