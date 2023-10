Roma: Cristante, eravamo un po' a corto di energie

"Siamo arrivati un po' a corto di energie, l'avevamo preparata in questo modo aspettandoli e quel gol sul finale dispiace. Loro sono una squadra forte, hanno una rosa più ampia e non avevamo le energie per prenderli alti tutta la partita". Lo ha detto il centrocampista della Roma Bryan Cristante, intervistato da Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter. "Nel primo tempo hanno fatto molto meglio, l'avevamo preparata per aspettarli e sbloccarla nel finale. Si poteva evitare quel gol, una volta subito è diventato difficile recuperare - ha aggiunto -. L'Inter ha una rosa molto ampia, può giocare due partite consecutive e hanno tanti titolari in panchina. Sono un altro livello in Serie A. Sapevamo l'ambiente che trovavamo e non ha disturbato più di tanto. Lukaku? Romelu sta bene, non è che se per una sera non fa gol succede qualcosa. È stata una partita difficile per tutti".