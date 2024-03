Roma: De Rossi, ho una rosa che può lottare per la Champions

"La Roma non ha una squadra nettamente più forte di tutte, ma una squadra che deve lottare per la Champions. Non è inferiore - a parte a Milan, Juve, Inter - alle altre". Lo ha detto Daniele De Rossi a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo. Parlando di Pellegrini ha aggiunto: "Non mi posso lamentare in questi due mesi, ha segnato praticamente in tutte le partite. Lui è il capitano della Roma e non è facile fare il capitano a Roma. E' una città che ti porta mugugni, rotture di scatole quando le cose non vanno bene, perché sei il primo a essere bersagliato e io ci sono passato. Lui è positivo e professionale, è fortissimo, una mezzala che hanno in pochi e sono contento anche che va in Nazionale perché quello è il suo livello". Sui primi due mesi di lavoro ha poi spiegato: "Non è stato facilissimo. Magari c'è bisogno di qualche capello bianco in più quando l'atmosfera è calda, invece sono stato fortunato a trovare questa opportunità di lavoro, non l'ho guadagnato con i risultati. Sono stato fortunato a trovare una società e giocatori che si sono fidati di me e hanno creduto in me. Purtroppo o per fortuna manca ancora tantissimo alla fine, facciamo in tempo a fare meglio e a rovinare tutto se non siamo pronti come in questi due mesi".