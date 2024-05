Roma: De Rossi 'niente calcoli, non molliamo nessun obiettivo'

"Siamo in semifinale e non facciamo calcoli, è un sogno per noi e per i tifosi. Non ci possiamo permettere di fare ragionamenti strani. Dobbiamo solo gestire le forze perché gli impegni sono tanti, ma non molliamo nessuno dei due obiettivi: né il campionato e né l'Europa. La squadra che ho ci può permettere di arrivare fino in fondo". Lo ha detto Daniele De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus. Parlando delle possibilità di arrivare in finale a Dublino ha poi aggiunto: "E' più difficile di quanto già non lo fosse ma la qualificazione non è compromessa. Sappiamo che sarà un'impresa tosta, ma possiamo farla". A chi gli chiede se la Roma ha subito una "lezione di calcio" dal Bayer Leverkusen ha risposto: "Il risultato orienta tutto quanto, offusca o dà l'assist al giornalista per dire quello che vorrebbe dire. Ho letto di una mia lezione di calcio a Pioli ed è stata una gara equilibrata col Milan. Xabi Alonso poi è molto forte e hanno giocato molto bene. Sono una squadra molto forte, ma per la prima mezz'ora ho visto meglio la Roma. Io comunque sono orgoglioso di tutti i miei giocatori, anche di chi ha sbagliato", ha concluso De Rossi.