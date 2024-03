Roma: De Rossi, non amo festeggiare i pareggi ma va bene così

"Non mi piace festeggiare i pareggi ma abbiamo giocato contro una grande squadra. In un campionato lungo ci stanno anche serate così". Daniele De Rossi si tiene stretto il 2-2 con la Fiorentina ottenuto in pieno recupero. Un risultato che ha permesso di uscire ko dal Franchi e di rimanere in piena corsa Champions. "Non penso che il primo tempo moscio da parte nostra sia colpa dell'ammonizione presa subito da Mancini, e comunque l'ho tolto per prevenire il rosso, di lì a poco l'arbitro lo avrebbe espulso. Forse è dipeso anche da qualche mia scelta - ha continuato il tecnico della Roma -. Nella ripresa però siamo andati molto meglio, abbiamo preso il pallino in mano anche se abbiamo tirato. Analizzeremo tutto. Certo, abbiamo subito il 2-1 nel momento migliore e questo rischiava di...ammazzarci, per fortuna Svilar ha parato il rigore''.