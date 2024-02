Roma: De Rossi recupera Spinazzola, ok con l'Inter

Buone notizie in casa Roma: alla ripresa degli allenamenti, fissati per questa mattina alle 10 a Trigoria, era presente Leonardo Spinazzola. L'esterno ha smaltito la lesione muscolare al quadricipite sinistro. Il giocatore dunque torna a disposizione di De Rossi che lo potrà convocare sabato contro l'Inter. Verso la strada del recupero anche Smalling, che come Spinazzola si è allenato con il resto dei compagni. Se le sensazioni positive di questi ultimi giorni saranno confermate anche nelle prossime sedute allora anche l'inglese sarà convocato per la sfida con i nerazzurri.