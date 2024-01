Roma: De Rossi, siamo una squadra con personalità

"Io vedo giocatori con personalità, che ci hanno portato in finale in Europa. Spinazzola e Cristante hanno vinto un Europeo in casa dell'Inghilterra. Sono fasi della stagione dove si è così, ma mi piace lo slogan 'squadra di banditi' perché nel calcio serve essere spigolosi e avere le caratteristiche per vincere anche in maniera sporca. Credo di avere una grande squadra e dal punto di vista della personalità non peccano". Così l'allenatore giallorosso, Daniele De Rossi, commenta a chi gli chiede dei problemi riscontrati in trasferta dalla Roma nell'ultima stagione. Parlando poi del periodo di adattamento della squadra alla sue idee ha aggiunto: "Se vedete belle partite è merito dei calciatori che sono comunque stati allenati da un allenatore forte per tre anni - risponde -. Non li abbiamo presi dall'oratorio, io do giusto qualche idea che può aiutarci, ma ci vuole tempo per far vedere un'impronta. Il tempo aiuta, soprattutto senza partite decisive ogni 4-5 giorni". De Rossi ha poi concluso parlando delle condizioni di Dybala, Huijsen e Mancini dicendo come stiano "tutti bene".