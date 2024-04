Roma 'decisione Serie A ingiusta, passo indietro per Italia

La Roma risponde alla Serie A che ha deciso di recuperare il 25 aprile la sfida con l'Udinese. "L'AS Roma, con i suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking Uefa e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club - comincia la nota giallorossa - Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un'ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer Leverkusen, in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia".