Roma: Dybala non parte con la squadra, out con l'Atalanta

La Roma é partita per Bergamo dove domani affronterà l'Atalanta ma la brutta notizia in casa giallorossa è l'assenza di Paulo Dybala. Ieri allenamento in gruppo, oggi solo metà rifinitura e niente trasferta con il resto della squadra. L'argentino non ha recuperato da problema muscolare che lo ha tenuto fuori anche nel ritorno contro il Leverkusen. Un duro colpo per De Rossi che dovrà rinunciare anche a Spinazzola.