Roma: Dybala non parte per l'amichevole in Arabia con Al-Shabab

Paulo Dybala non partirà questo pomeriggio con la Roma per Riad dove domani i giallorossi disputeranno l'amichevole con l'Al-Shabab. Il calciatore non è stato convocato per un sovraccarico muscolare accusato nel secondo tempo contro il Verona. Ma non partiranno nemmeno Spinazzola (piccola lesione al quadricipite sinistro), Huijsen (affaticamento agli adduttori), Mancini (pubalgia). A Trigoria filtra comunque ottimismo circa il loro recupero per il monday night contro la Salernitana in campionato. A calciatori citati, poi, si aggiungono anche altri assenti per l'amichevole in Arabia Saudita come Renato Sanches, Smalling, Abraham e Kumbulla, più i calciatori impegnati tra Coppa d'Asia (Azmoun) e d'Africa (Aouar e Ndicka).