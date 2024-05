Roma: Dybala recuperato, parte con la squadra per la Germania

La Roma recupera Paulo Dybala. Il giocatore, che questa mattina ha svolto la rifinitura con il resto dei compagni, è partito con la squadra per la Germania per la semifinale di ritorno dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen. L'argentino si era fermato all'intervallo contro la Juventus per un affaticamento muscolare all'adduttore che gli accertamenti hanno confermato non essere una lesione. Domani dunque sarà a disposizione di di De Rossi.