Roma: Ghisolfi, 'su Baldanzi rigore, è inaccettabile

"Su Baldanzi era rigore, tutto il mondo ha visto E' inaccettabile". E' la protesta del ds della Roma, Florent Ghisolfi, che parlando in francese ai microfoni di Sky commenta l'episodio del presunto 'pestone' di Kyriakopoulos in area all'attaccante giallorosso, dopo l'1-1 in casa del Monza. "Non sono solito lamentarmi degli arbitri, ma ciò che è successo oggi è inaccettabile - dcie ancora -. Faccio fatica a capire come l'arbitro non abbia visto quel fallo su Baldanzi, e che non sia intervenuto il Var. Esigiamo rispetto, per i nostri giocatori e l'impegno che mettono, per i nostri tifosi e per la Roma".