Roma, nessuna dichiarazione dopo la sfida con la Fiorentina

La Roma ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in seguito al match con la Fiorentina, né attraverso interviste televisive né in conferenza stampa. José Mourinho, dopo aver salutato Vincenzo Italiano all'interno dello stadio Olimpico, ha già lasciato l'impianto. La scelta del club è stata quella di non commentare le eventuali domande riguardanti l'arbitraggio di Rapuano dopo le doppie espulsioni di Zalewskli e Lukaku.